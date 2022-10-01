Из-за энергетического кризиса Германия запускает отключенные угольные электростанции

С 1 октября немецкие компании могут подключить к сети дополнительные электростанции, работающие на буром угле. Причина – энергетический кризис.

В целях укрепления безопасности электроснабжения энергетические компании RWE и Leag имеют законную возможность перезапустить дополнительные электростанции, работающие на буром угле, с 1 октября.

За последние месяцы для этого были подготовлены пять энергоблоков, которые ранее были отключены от сети, но находились в "режиме безопасности". Теперь операторы могут использовать их снова. Пока неизвестно, когда они получат от этого выгоду.

В Лужицком угольном бассейне это блоки электростанции Jänschwalde E&F, принадлежащие концерну Leag, а в бассейне Рейна – принадлежащие RWE Niederaußem E&F и Neurath C. Их повторное выведение на энергетический рынок был ограничен по времени - до 30 июня 2023 года.

Ожидается, что во время кризиса буроугольные установки помогут сократить количество природного газа, используемого для производства электроэнергии. Их общая мощность составляет 1,9 гигаватт. Для сравнения: каждая из трех немецких АЭС имеет мощность от 1,4 до 1,5 гигаватт.

Повторный запуск электростанций, работающих на буром угле, увеличит количество энергии, вырабатываемой из этого источника в Германии. По данным института Фраунгофера, в 2022 году почти 19% всей энергии, используемой в этой стране, приходится на бурый уголь.