В Берлине проходят массовые демонстрации против антироссийских санкций
В субботу в Берлине прошла массовая демонстрация против политики правительства Германии в отношении России, сообщает Немецкое агентство печати.
Участники нескольких демонстраций призывали, среди прочего, к мирным переговорам и прекращению санкций против России.
Они также выступали против поставок оружия в Украину. Еще одним требованием был скорейший ремонт газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были повреждены в результате саботажа, чтобы Германия могла снова получить больше газа из России и нормально пережить зиму.
На митинге на Александерплац спикер потребовал: «Вернем наше отечество». На плакате с изображением главы МИД ФРГ Анналены Бербок было написано: «Бербок должна уйти».
Праворадикальные группировки призвали к проведению акции на Александерплац под девизом «Конец санкциям — все за мир», на которую, по данным полиции, в сырую и холодную погоду собралось до 800 человек. Полиция сообщает, что один человек был арестован за сопротивление и нападение на полицейских.
Опубликовано: Тарас Медведев
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