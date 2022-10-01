В Берлине проходят массовые демонстрации против антироссийских санкций

В субботу в Берлине прошла массовая демонстрация против политики правительства Германии в отношении России, сообщает Немецкое агентство печати.

Участники нескольких демонстраций призывали, среди прочего, к мирным переговорам и прекращению санкций против России.

Они также выступали против поставок оружия в Украину. Еще одним требованием был скорейший ремонт газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были повреждены в результате саботажа, чтобы Германия могла снова получить больше газа из России и нормально пережить зиму.

На митинге на Александерплац спикер потребовал: «Вернем наше отечество». На плакате с изображением главы МИД ФРГ Анналены Бербок было написано: «Бербок должна уйти».

Праворадикальные группировки призвали к проведению акции на Александерплац под девизом «Конец санкциям — все за мир», на которую, по данным полиции, в сырую и холодную погоду собралось до 800 человек. Полиция сообщает, что один человек был арестован за сопротивление и нападение на полицейских.