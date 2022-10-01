На северо-востоке Москвы начался пожар в хостеле, где заблокированы люди

Вечером 1 октября в московском хостеле начался пожар с заблокированными людьми внутри.

1 октября журналисты российского издания ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций экстренно сообщило, что на северо-востоке Москвы по адресу улица Ярославская, дом 10, корпус 5 начался пожар. Известно, что в этом районе расположен хостел и общежитие "Альфа".

Сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП и пытаются локализовать пламя, однако известно, что в горящем хостеле огнём заблокировано несколько человек.