На северо-востоке Москвы начался пожар в хостеле, где заблокированы люди
Вечером 1 октября в московском хостеле начался пожар с заблокированными людьми внутри.
1 октября журналисты российского издания ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций экстренно сообщило, что на северо-востоке Москвы по адресу улица Ярославская, дом 10, корпус 5 начался пожар. Известно, что в этом районе расположен хостел и общежитие "Альфа".
Сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП и пытаются локализовать пламя, однако известно, что в горящем хостеле огнём заблокировано несколько человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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