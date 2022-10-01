Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Восемнадцатилетний британский солдат скончался после того, как охранял гроб королевы Елизаветы второй.
1 октября газета The Mirror сообщила, что скончался восемнадцатилетний британец Джек Бернелл-Уильямс, который двумя неделями ранее охранял гроб королевы Елизаветы второй в качестве солдата Великобритании. Полиция считает, что смерть Бернелла-Уильямса является крайне неожиданной, но вряд ли носит криминальный характер.
Сообщается, что близкие Джека Бернелла-Уильямса пребывают в шоковом состоянии после известий об его гибели, поскольку лишь недавно гордились о том, что их родственник был выбран для охраны гроба королевы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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