Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели

Восемнадцатилетний британский солдат скончался после того, как охранял гроб королевы Елизаветы второй.

1 октября газета The Mirror сообщила, что скончался восемнадцатилетний британец Джек Бернелл-Уильямс, который двумя неделями ранее охранял гроб королевы Елизаветы второй в качестве солдата Великобритании. Полиция считает, что смерть Бернелла-Уильямса является крайне неожиданной, но вряд ли носит криминальный характер.

Сообщается, что близкие Джека Бернелла-Уильямса пребывают в шоковом состоянии после известий об его гибели, поскольку лишь недавно гордились о том, что их родственник был выбран для охраны гроба королевы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 