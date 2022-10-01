Лингвисты составили перечень самых перспективных иностранных языков
Специалисты-языковеды рассказали, какие иностранные языки сегодня считаются самыми востребованными.
Опрос читателей издания "Коммерсант" показал, что самыми перспективными для изучения считаются английский и китайский.
В отношении английского языка специалисты полностью согласны с читателями. Он был и остается востребованным как средство международного общения.
Китайский язык в последнее время тоже набирает популярность. Это объясняется укреплением связей России со странами Юго-Востока.
Лингвисты добавили к этим двум языкам еще и испанский. Он негласно является вторым языком в США. На языке говорят во многих странах Латинской Америки.
Испанский достаточно прост в изучении, поэтому может претендовать на статус языка международного общения.
Турецкий - следующий в списке. Причина - тесные торговые отношения между Россией и Турцией в последние годы. Арабский язык лингвисты тоже называют достаточно востребованным сегодня.
По мнению переводчика Павла Палажченко, в будущем будет постепенно усиливаться роль китайского языка. Кроме китайского, лингвисты рекомендуют изучать корейский и японский.
Опубликовано: Храмова Оксана
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