Боррель: окончание конфликта на Украине практически невозможно

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оценил шансы на завершение украинского конфликта после принятия в состав РФ четырёх новых регионов.

1 сентября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своём пресс-релизе заявил, что завершение конфликта на Украине стало «практически невозможным» после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о принятии в состав России по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Боррель также заявил, что Евросоюз будет и дальше оказывать всю возможную помощь киевскому режиму и продолжать вводить против России санкционные ограничения, «чтобы Россия оказалась в международной изоляции».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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