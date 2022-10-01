WP: поведение Байдена не позволит ему переизбраться на пост президента США

Издание Washington Post прогнозирует, что Джо Байден не сможет вновь стать американским президентом в 2024 году.

Публицист газеты Washington Post Меган МакАрдл выразила уверенность, что Джозеф Байден не сумеет переизбраться на должность президента Соединённых Штатов на выборах в 2024 году, поскольку его избиратели видят утрату Байденом способностей к руководству страной.

По мнению МакАрдл, ещё на видео десятилетней давности Джо Байден выглядит куда более бодрым, а сейчас политик не всегда знает, как самостоятельно спуститься со сцены и просит помощи у ассистентов на глазах у ошарашенных американцев.

Также Меган МакАрдл утверждает, что Байден выиграл прошлые выборы за пост президента в США лишь благодаря коронавирусу: если бы избирательная компания не была сокращена из-за ковидных ограничений, избиратели успели бы заметить все недостатки нынешнего президента.