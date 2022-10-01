Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях

Каждого третьего жителя России выводит из себя просто факт наличия за стенкой соседей.

Социологи попытались выяснить, какие поступки и черты соседей вызывают отрицательные эмоции и раздражают.

Как оказалось, к войне между соседями может привести, в первую очередь, постоянный шум за стенкой.

Источником могут служить пьяные разборки, крики детей, громко работающие бытовые приборы. В этом признались 67 процентов опрошенных.

На втором месте по популярности (18%) курение на балконе или в подъезде, а также грязь и беспорядок в том же подъезде.

Третье почетное место (17%) досталось ремонту, который, как известно, нельзя закончить, а можно только остановить.

Социологи вынесли за ТОП-3 тех, кто заявил, что их в принципе раздражает существование соседей. А так ответил каждый третий респондент.