Из-за дороговизны угля и газа в Польше огромные очереди за дровами
Желающих купить дрова в польских лесничествах больше, чем год назад, иногда так много, что выстраиваются очереди. Повышенный интерес к древесине был вызван, в том числе, высокими ценами на уголь, сообщает Polsat News.
Дрова можно приобрести в лесничествах, которые, однако, не продают древесину оптом или предпочитаемые покупателями виды дров.
Впрочем, недостатка в желающих нет, в некоторых лесничествах их больше, чем в прошлом году, иногда настолько, что клиентам приходится выстраиваться в очередь.
Покупателей дров привлекает высокая цена угля и его дефицит. Это только одна из причин. Очереди за древесиной создает еще и то, что вырубки леса проводятся в соответствии с подготовленным планом и потребностями прошлых лет, а так как тогда она была ниже, то текущие вырубки не такие большие.
Любители дров разборчивы. Большинство покупателей интересует дуб, граб, ольха, а не хвойные породы, которые чаще всего заготавливаются.
Опубликовано: Николай Скира
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