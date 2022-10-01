Из-за дороговизны угля и газа в Польше огромные очереди за дровами

Желающих купить дрова в польских лесничествах больше, чем год назад, иногда так много, что выстраиваются очереди. Повышенный интерес к древесине был вызван, в том числе, высокими ценами на уголь, сообщает Polsat News.

Дрова можно приобрести в лесничествах, которые, однако, не продают древесину оптом или предпочитаемые покупателями виды дров.

Впрочем, недостатка в желающих нет, в некоторых лесничествах их больше, чем в прошлом году, иногда настолько, что клиентам приходится выстраиваться в очередь.

Покупателей дров привлекает высокая цена угля и его дефицит. Это только одна из причин. Очереди за древесиной создает еще и то, что вырубки леса проводятся в соответствии с подготовленным планом и потребностями прошлых лет, а так как тогда она была ниже, то текущие вырубки не такие большие.

Любители дров разборчивы. Большинство покупателей интересует дуб, граб, ольха, а не хвойные породы, которые чаще всего заготавливаются.