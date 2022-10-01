Флорида уходит под воду из-за тропического урагана «Иэн»
Американский штат Флорида уходит под воду из сильнейшего за последние 20 лет тропического урагана «Иэн».
1 октября юго-западное побережье американского штата Флорида ненадолго ушло под воду из-за сильнейшего за последние двадцать лет тропического урагана «Иэн», которому присвоили четвёртую категорию из пяти возможных.
Местные власти эвакуировали более двух с половиной миллионов человек, которые проживают в наиболее опасных зонах, подверженных максимальным разрушениям. На затопленных из-за стихийного бедствия улицах можно найти не только обломки домов, детали машин, но и акул, выброшенных на побережье из океана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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