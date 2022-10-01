На северо-востоке Москвы продолжается пожар в хостеле

Согласно сообщению ТАСС, возгорание произошло по адресу Ярославская улица, 10 корпус 5.

Эпицентр пожара, по данным сотрудников МЧС, находи тся на 4-ом этаже.

Сообщается, что, вероятно, не все жильцы смогли эвакуироваться, что "часть людей заблокирована огнем внутри".

Около 300 человек были выведены из здания до приезда спасателей.

Сейчас оставшихся эвакуируют, используя лестницы, прямо из окон.