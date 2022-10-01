На северо-востоке Москвы продолжается пожар в хостеле
Согласно сообщению ТАСС, возгорание произошло по адресу Ярославская улица, 10 корпус 5.
Эпицентр пожара, по данным сотрудников МЧС, находи тся на 4-ом этаже.
Сообщается, что, вероятно, не все жильцы смогли эвакуироваться, что "часть людей заблокирована огнем внутри".
Около 300 человек были выведены из здания до приезда спасателей.
Сейчас оставшихся эвакуируют, используя лестницы, прямо из окон.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Социологи узнали, что больше всего россиян бесит в соседях
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине