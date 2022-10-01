Российская армия вывела войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения
Российская армия вывела войска из города Красный Лиман из-за угрозы окружения подразделениями ВСУ.
Министерство обороны России сообщило об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения украинской армией. Подразделения отошли на более выгодные позиции.
"Несмотря на существенные потери в живой силе и технике противнике противник ввел свежие резервы и продолжил наступление на этом направлении", — говорится в сообщении.
Город Красный Лиман был взят российскими войсками в конце мая. Крупный транспортный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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