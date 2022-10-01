Для мобилизованных в Омске спела группа «Любэ»
Концерт был посвящен вхождению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав России.
Группа «Любэ» выступила на митинге-концерте, посвященном вхождению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав России.
Мероприятие прошло в 14-м военном городке Омска, в том числе - для призванных по объявленной лидером России Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Легендарная группа под руководством Николая Расторгуева исполнила свои знаменитые хиты, сообщает Рамблер.
Ранее бессменный руководитель "Любэ" прокомментировал прозвучавшую в СМИ информацию о его "отъезде" в Германию, где у артиста есть недвижимость.
Николай Вячеславович на YouTube-шоу «Антонимы» опроверг эти домыслы. Музыкант сообщил, что никуда не переезжал и не планирует.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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