Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью
Представитель польского правительства Станислав Зарин объявил о завершении строительства стены на границе Польши с Беларусью.
1 сентября уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарин в своём аккаунте Twitter заявил о том, что строительство пограничной стены на польско-белорусской границе полностью завершено.
Отмечается, что на покрытие расходов из бюджета Польши было выделено $160 долларов, что позволило, по личному мнению Зарина, превратить польскую границу в самую защищённую в Европе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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