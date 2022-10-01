Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью

Представитель польского правительства Станислав Зарин объявил о завершении строительства стены на границе Польши с Беларусью.

1 сентября уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарин в своём аккаунте Twitter заявил о том, что строительство пограничной стены на польско-белорусской границе полностью завершено.

Отмечается, что на покрытие расходов из бюджета Польши было выделено $160 долларов, что позволило, по личному мнению Зарина, превратить польскую границу в самую защищённую в Европе.