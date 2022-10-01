Польша отгородилась от Беларуси стеной
Польша уже закончила возведение барьера на границе с белорусской территорией
"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
Теперь, по мнению Станислава Жарына, "польская граница является самой защищенной в Европе". На заграждении продолжается монтаж электронных датчиков движения и камер слежения.
Посты об этом были опубликованы на польском, русском и арабском языках.
Опубликовано: Храмова Оксана
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