Польша отгородилась от Беларуси стеной

Польша уже закончила возведение барьера на границе с белорусской территорией

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Теперь, по мнению Станислава Жарына, "польская граница является самой защищенной в Европе". На заграждении продолжается монтаж электронных датчиков движения и камер слежения.

Посты об этом были опубликованы на польском, русском и арабском языках.