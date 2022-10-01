Нестандартный способ познакомиться с женщиной обнаружен в лифте

Необычное объявление о поиске второй половинки появилось в лифте в одном из московских домов.

Текст сообщения, позднее опубликованный в «ВКонтакте», позабавил пользователей.

«Одинокий шмель ищет очаровательную ромашку, чтобы опылить ее тычинку», — сказано в объявлении.

«Этот шмель просто сделал мой день. Кругом один негатив, а здесь любовь», «Тычинка мужской орган. Биологию нельзя прогуливать, иначе казус может настичь неожиданно», «Креативно», «Что только не придумают, чтоб выделиться. Но вот поможет ли в поисках дамы сердца такой креатив?» — вот только некоторые из комментариев.

«Мне надо быть аккуратней», — написала подписчица с фамилией Шмель.