Нестандартный способ познакомиться с женщиной обнаружен в лифте
Необычное объявление о поиске второй половинки появилось в лифте в одном из московских домов.
Текст сообщения, позднее опубликованный в «ВКонтакте», позабавил пользователей.
«Одинокий шмель ищет очаровательную ромашку, чтобы опылить ее тычинку», — сказано в объявлении.
«Этот шмель просто сделал мой день. Кругом один негатив, а здесь любовь», «Тычинка мужской орган. Биологию нельзя прогуливать, иначе казус может настичь неожиданно», «Креативно», «Что только не придумают, чтоб выделиться. Но вот поможет ли в поисках дамы сердца такой креатив?» — вот только некоторые из комментариев.
«Мне надо быть аккуратней», — написала подписчица с фамилией Шмель.
Опубликовано: Храмова Оксана
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