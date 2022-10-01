Несший гроб Елизаветы II 18-летний солдат был найден мертвым через 9 дней после ее похорон
Солдат Джек Бернелл-Уильямс, который шел в похоронной процессии сразу за гробом с телом британской королевы Елизаветы II, был найден мертвым в бараке в Лондоне через девять дней после похорон, сообщили британские СМИ в субботу, 1 октября.
Британская армия подтвердила, что 18-летний Джек Бернелл-Уильямс из Южного Уэльса скончался в среду днем в казармах в Гайд-парке в Лондоне. Полиция передала дело коронеру, но заявила, что не считает смерть подозрительной.
Бёрнелл-Уильямс, которому в июне исполнилось 18 лет, был одним из самых молодых солдат в Блюз энд Роялс, армейском церемониальном полку монарха.
Он был одним из солдат, сопровождавших Карла III и остальных членов королевской семьи на похоронах Елизаветы II.
Несколькими днями ранее он также помогал нести гроб с телом королевы из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где тот был выставлен на всеобщее обозрение перед похоронами.
Опубликовано: Николай Скира
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