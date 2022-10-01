Несший гроб Елизаветы II 18-летний солдат был найден мертвым через 9 дней после ее похорон

Солдат Джек Бернелл-Уильямс, который шел в похоронной процессии сразу за гробом с телом британской королевы Елизаветы II, был найден мертвым в бараке в Лондоне через девять дней после похорон, сообщили британские СМИ в субботу, 1 октября.

Британская армия подтвердила, что 18-летний Джек Бернелл-Уильямс из Южного Уэльса скончался в среду днем ​​в казармах в Гайд-парке в Лондоне. Полиция передала дело коронеру, но заявила, что не считает смерть подозрительной.

Бёрнелл-Уильямс, которому в июне исполнилось 18 лет, был одним из самых молодых солдат в Блюз энд Роялс, армейском церемониальном полку монарха.

Он был одним из солдат, сопровождавших Карла III и остальных членов королевской семьи на похоронах Елизаветы II.

Несколькими днями ранее он также помогал нести гроб с телом королевы из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где тот был выставлен на всеобщее обозрение перед похоронами.