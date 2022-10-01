Какая категория россиян боится кризиса больше всего
Социологи провели исследование и выяснили, кто из россиян во время кризиса попал в самую уязвимую прослойку общества.
Средний класс пострадал больше всего. Самыми приспособленными оказались пожилые люди. Рациональным подходом к ситуации отличаются бедные слои населения.
О панических настроениях бедной части общества свидетельствует активная скупка товаров-маркеров: дешевых макарон и стирального порошка.
Что удерживает от отчаяния бедняков: наличие огородов и дач, которые всегда могут прокормить. Второй важный момент - социальные выплаты, которые тоже хоть немного, но помогают выжить.
Богатый класс тоже приспосабливается. Вместо ресторанов - рост объема продуктов, вместо заграничного шопинга - больше покупок внутри страны, приобретение более дорогой продукции.
А вот среднему классу приходится туго. Люди лишаются привычного комфорта, а подсобных хозяйств у них обычно нет. Лишних денег тоже.
Старшее поколение более спокойно ведет себя в кризис, опыт помогает выжить в самых сложных ситуациях. Молодежь чаще паникует и воспринимает кризис острее.
В целом чтобы приспособиться к условиям кризиса человеку в среднем нужно около двух месяцев.
Опубликовано: Храмова Оксана
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