Shafaq: армия Ирана возобновила бомбардировки столицы Курдистана в Ираке
Издание Shafaq уведомляет, что иранские войска продолжили вести бомбардировку столицы Курдистана Эрбиль 1 октября.
Вечером субботы иракская газета Shafaq со ссылкой на службы национальной безопасности страны сообщила, что ВВС Ирана вновь начали сбрасывать бомбы на столицу Курдистана Эрбиль, концентрируя удары в районе Симилан. Отмечается, что бомбардировки пока не привели к жертвам, однако Иран не прекращает вести свои авианалёты.
В свою очередь Лига арабских государств уже осудила агрессивное поведение Ирана, попросив администрацию Тегерана прекратить обстрелы Ирака и вернуться за стол переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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