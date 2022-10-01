Shafaq: армия Ирана возобновила бомбардировки столицы Курдистана в Ираке

Издание Shafaq уведомляет, что иранские войска продолжили вести бомбардировку столицы Курдистана Эрбиль 1 октября.

Вечером субботы иракская газета Shafaq со ссылкой на службы национальной безопасности страны сообщила, что ВВС Ирана вновь начали сбрасывать бомбы на столицу Курдистана Эрбиль, концентрируя удары в районе Симилан. Отмечается, что бомбардировки пока не привели к жертвам, однако Иран не прекращает вести свои авианалёты.

В свою очередь Лига арабских государств уже осудила агрессивное поведение Ирана, попросив администрацию Тегерана прекратить обстрелы Ирака и вернуться за стол переговоров.