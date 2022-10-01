Фигуристка Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться у Светланы Соколовской.

1 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о том, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова, впервые в истории исполнившая пять четверных прыжков на Олимпиаде, ушла из группы Этери Тутберидзе.

Источник ТАСС утверждает, что теперь Трусова, уже во второй раз покинувшая команду Тутберидзе, будет тренироваться у заслуженного тренера Российской Федерации Светланы Соколовской.