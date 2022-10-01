Welt: Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу, где встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В субботу, 1 октября 2022 года, немецкая газета «Вельт» сообщила о том, что глава Федерального Министерства обороны Кристине Ламбрехт тайно прибыла в Одессу, где провела рабочую встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Ламбрехт пообещала Резникову, что Германия в кратчайшие сроки поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, в которых по мнению главы немецкого оборонного ведомства, в настоящее время больше всего нуждается ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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