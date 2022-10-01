Боррель: присоединение новых территорий к РФ не даёт завершить спецоперацию
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что вхождение Донбасса, Херсона и Запорожья не позволяет украинскому конфликту завершиться.
1 октября глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель публично заявил, что боевые действия на территории Украины не могут быть завершены, поскольку большинство стран Запада не признаёт законность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожской области в состав России по итогам референдумов в данных регионах.
По словам Борреля, в Брюсселе согласны с позицией Киева о том, что данные земли являются частью Украины, ввиду чего Евросоюз намеревается поддерживать стремления Киева вернуть под свой контроль утраченные территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Анна Семенович восстанавливается после болезни с помощью гормонов и ингаляции
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Байден: ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории США
Милиция ЛНР задержала корректировщицу огня ВСУ, которой грозит 20 лет тюрьмы