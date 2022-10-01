Боррель: присоединение новых территорий к РФ не даёт завершить спецоперацию

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что вхождение Донбасса, Херсона и Запорожья не позволяет украинскому конфликту завершиться.

1 октября глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель публично заявил, что боевые действия на территории Украины не могут быть завершены, поскольку большинство стран Запада не признаёт законность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожской области в состав России по итогам референдумов в данных регионах.

По словам Борреля, в Брюсселе согласны с позицией Киева о том, что данные земли являются частью Украины, ввиду чего Евросоюз намеревается поддерживать стремления Киева вернуть под свой контроль утраченные территории.