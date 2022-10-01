Более сотни самолетов ВВС США неисправны и выведены из эксплуатации

ВВС США сообщили о выводе из эксплуатации большинства самолетов С-130 Hercules из-за технической неисправности.

Командование воздушной мобильности США (AMC) подтверждает наличие трещин в цилиндрах пропеллеров.

Это большая часть парка самолетов такого типа в американских ВВС. Планируется проведение проверок, чтобы выяснить, насколько серьезны неисправности. Но по предварительным данным более сотни самолетов не смогут летать.

Проблему обнаружили во время обкатки двигателя одного из самолетов. Это случилось уже после того, как он прошел техническое обслуживание. В 2019 году американским ВВС уже пришлось вывести из эксплуатации 60 самолетов C-130H из-за той же неисправности.