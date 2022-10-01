Анна Семенович восстанавливается после болезни с помощью гормонов и ингаляции
Экс-«блестящая» пока еще не выходит из дома, но, по ее словам, уже пошла на поправку.
Анна Семенович после тяжелой болезни начинает приходить в себя. У артистки несколько дней держалась высокая температура, были кашель и насморк. Для того, чтобы прийти в себя, артистке понадобилась даже гормональная терапия, сообщает 5-tv.ru.
После нескольких процедур певице стало легче.
«Голос стал понемногу восстанавливаться. Не выходила на связь, так как мне просто хотелось отлежаться и позволить себе расслабиться. Но сегодня я думаю, что уже иду на поправку», — поделилась эск-солистка "Блестящих".
Звезда заверила, что через день уже планирует выбраться из дома. Сил становится больше, а желания лежать в постели - меньше.
«Думаю, завтра буду огурцом, еще денек отлежусь, долечусь, попью лекрства и буду выезжать из дома», — отметила Анна Семенович.
Вместе со здоровьем к певице возвращаются настроение, аппетит и желание готовить. Анна уже пьет кофе и делает любимые бутерброды с пармезаном и яйцом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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