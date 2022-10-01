Кадыров потребовал разжаловать до рядового генерал-полковника Лапина из-за потери Лимана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал российское командование после успешного украинского контрнаступления, после которого ВСУ захватило Лиман.

В своем Telegram-канале он обвинил российского генерала Александра Лапина, которого назвал неудачником. Он также предложил принять "более решительные меры" для победы в спецоперации, одной из них назвав применение тактического ядерного оружия.

В субботу и украинские, и российские военные подтвердили, что украинская армия вошла в Лиман на Донбассе. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что это произошло из-за возникшей угрозы окружения войска отошли на "более выгодные" позиции.

Рамзан Кадыров прокомментировал новую информацию с фронта и контрнаступление Украины в своем Telegram. Чеченский лидер заявил, что в такой ситуации "он не может молчать". В поражениях в регионе он обвинил командующего Центральным военным округом России генерал-полковника Александра Лапина.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - написал Кадыров.

Среди обвинений в адрес генерала была и информация о его уходе из опасной зоны и создании своего штаба в Луганске.

Лидер Чечни добавил, что хотя он лично сообщил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову об опасности окружения Лимана, тот заверил Кадырова, что не считает "возможным отступление".

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - отметил Кадыров, добавив, что в армии "нет места кумовству".

В своей записи он заявил, что необходимо предпринять «решительные шаги», чтобы переломить ход спецоперации. Среди предложений, среди прочего, он посоветовал военного положения в приграничных районах и применение ядерного оружия малой мощности - то есть тактического ядерного оружия.

"Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты НАШЕЙ территории", - добавил лидер Чечни.