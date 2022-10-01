Россия запретила перевозку грузов поддержавшим антироссийские санкции странам
Правительство России ввело запрет на автомобильные перевозки грузов для ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
1 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает осуществление грузоперевозок по территории РФ, за исключением продовольствия, фармацевтической продукции и некоторых других категорий товаров, для фирм из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
Отмечается, что данное решение является ответной мерой в отношении тех стран, которые ввели ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов против России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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