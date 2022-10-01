Россия запретила перевозку грузов поддержавшим антироссийские санкции странам

Правительство России ввело запрет на автомобильные перевозки грузов для ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

1 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает осуществление грузоперевозок по территории РФ, за исключением продовольствия, фармацевтической продукции и некоторых других категорий товаров, для фирм из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

Отмечается, что данное решение является ответной мерой в отношении тех стран, которые ввели ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов против России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 