Россия запретила перевозку грузов поддержавшим антироссийские санкции странам

Правительство России ввело запрет на автомобильные перевозки грузов для ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

1 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает осуществление грузоперевозок по территории РФ, за исключением продовольствия, фармацевтической продукции и некоторых других категорий товаров, для фирм из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

Отмечается, что данное решение является ответной мерой в отношении тех стран, которые ввели ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов против России.