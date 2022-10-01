Лайма Вайкуле, заболевшая раком, выступила в Германии

Некоторое время Лайма Вайкуле не выходила на сцену. СМИ сообщали, что у нее обнаружен рак. Однако на днях певицы выступила в Германии.

Вайкуле вышла на сцену в спортивном костюме и кроссовках. Зрители впервые увидели ее с ежиком коротких волос. Многие отметили, что артистка похудела.

В социальных сетях появились слова поддержки от поклонников певицы. Они уверены, что Вайкуле справится со своим недугом. Сама лайма попросила всех молиться за нее.

Певица продолжает бороться с онкозаболеванием. Но неедавно появились сособщения о рецидиве болезни.

