Лайма Вайкуле, заболевшая раком, выступила в Германии
Некоторое время Лайма Вайкуле не выходила на сцену. СМИ сообщали, что у нее обнаружен рак. Однако на днях певицы выступила в Германии.
Вайкуле вышла на сцену в спортивном костюме и кроссовках. Зрители впервые увидели ее с ежиком коротких волос. Многие отметили, что артистка похудела.
В социальных сетях появились слова поддержки от поклонников певицы. Они уверены, что Вайкуле справится со своим недугом. Сама лайма попросила всех молиться за нее.
Певица продолжает бороться с онкозаболеванием. Но неедавно появились сособщения о рецидиве болезни.
Опубликовано: Светлана Репина
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