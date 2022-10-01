Британцы посоветовали Лиз Трасс заняться проблемами своей страны, а не угрожать Путину

В Twitter поднялась волна возмущения по поводу заявления нового премьер-министра страны Лиз Трасс. Она пригрозила России новыми санкциями за присоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает законность присоединения этих регионов. Она также пообещала дальнейшую поддержку Украине.

Пользователей соцсети возмутили такие заявления. Они потребовали прекратить тратить деньги на Украину, когда жители Великобритании сталкиваются с серьезными трудностями, а валюта страны показывает рекордное падение.

