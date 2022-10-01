Франция не дала вступить представителю «Газпрома» на заседании Совбеза ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании организации по «Северным потокам» не стали слушать представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Заседание было инициировано Россией в связи с утечками на газопроводах «Северный поток». Страну представлял докладчик Куприянов – официальный представитель «Газпрома».

В Совбезе сейчас председательствует Франция. Представитель этой страны Николя де Ривьер устроил скандал и не позволил Куприянову ответить на некорректные обвинения в адрес российской стороны.

Куприянов успел выступить с докладом, но не получил возможности ответить на вопросы. В результате его комментарии были опубликованы в соцсетях.