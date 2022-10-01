В Мелитополе и Новой Каховке сработала система ПВО

Украинская армия открыла огонь по Мелитополю и Новой Каховке, в городах работает система ПВО.

1 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий сообщило, что в Мелитополе Запорожской области прогремели три мощных взрыва, в то время как в Новой Кахове Херсонской области прозвучали два хлопка.

Отмечается, что все атаки Вооружённых сил Украины успешно отражаются российскими средствами противовоздушной обороны. Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет.