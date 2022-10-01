Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что его французский коллега при Совбезе организации устроил скандал на недавней сессии.

В субботу зампостпреда РФ при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что во время сессии Совета безопасности ООН французский представитель Николя де Ривьера не дал выступить с докладом представителю "Газпрома" Сергею Куприянову. Заседание Совбеза было посвящено диверсиям на "Северных потоках", однако французский представитель отказался слушать российскую сторону.

Пор мнению Полянского, постпред Франции при ООН всегда на словах выступал за демократию и диалог, однако на деле отказался от проведения честного и непредвзятого расследования ЧП на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".