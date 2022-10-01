«Газпром» прекратил поставки газа в Италию

С субботы поставки газа из России в Италию прекратились, сообщила его получатель - итальянская компания ENI.

Как пояснила энергетическая компания, российский "Газпром" сообщил ей, что не может поставлять газ в Италию, поскольку его транзит через Австрию приостановлен.

На сегодняшний день "Газпром" не поставляет газ ENI, поскольку, согласно его заявлениям, не в состоянии выполнить требования, необходимые для получения услуг по доставке газа в Австрию. Об этом заявил представитель итальянской компании в интервью агентству Ansa.

Он добавил: "Однако мы знаем, что Австрия продолжает получать газ в хабе на словацко-австрийской границе".

"Мы работаем над тем, чтобы уточнить у "Газпрома" возможность возобновления поставок в Италию", — сказал представитель ENI.

Ранее агентство Reuters сообщало, что "Газпром" приостановил транзит газа через Австрию, мотивируя это отказом подтвердить заказы с указанием объемов газа, транспортируемого транзитом, австрийским оператором газотранспортной сети.

В российской госкомпании отметили, что это результат регуляторных изменений в Австрии, произошедших в конце сентября. Там также отметили, что для решения проблемы сотрудничают с получателями из Италии. Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 18% с декабря прошлого года.

В настоящее время итальянские газохранилища заполнены на 90%, недавно объявило Министерство природоохранных преобразований Италии.