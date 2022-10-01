Рогов отреагировал на обвинение Киева в госизмене

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обвинения Киева в госизмене являются смехотворными.

1 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что выдвинутое в отношении него Генпрокуратурой Украины обвинение в госизмене и пособничестве являются смехотворными.

Рогов считает, что «заочное судилище» со стороны киевского режима демонстрирует общественности уровень страха и отчаяния Зеленского и его соратников, а также отметил факт того, что никакие угрозы не смогли помешать вхождению Запорожской области в состав России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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