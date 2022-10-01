Путин и SHAMAN вместе спели гимн России, песня стала суперхитом

Владимир Путин и певец Ярослав Дронов спели дуэтом гимн России. Песня стала новым трендом YouTube, за день клип просмотрели тысячи пользователей.

Президент России и SHAMAN исполнили гимн на Красной площади в Москве во время концерта, посвященного присоединению Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей к РФ.

Там же SHAMAN спел песню «Встанем», которая моментально стала самой популярной в русскоязычном сегменте YouTube.

В концерте «Выбор народа. Вместе навсегда» приняли участие главы областей, вошедших в состав России.