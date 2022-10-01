Путин и SHAMAN вместе спели гимн России, песня стала суперхитом
Владимир Путин и певец Ярослав Дронов спели дуэтом гимн России. Песня стала новым трендом YouTube, за день клип просмотрели тысячи пользователей.
Президент России и SHAMAN исполнили гимн на Красной площади в Москве во время концерта, посвященного присоединению Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей к РФ.
Там же SHAMAN спел песню «Встанем», которая моментально стала самой популярной в русскоязычном сегменте YouTube.
В концерте «Выбор народа. Вместе навсегда» приняли участие главы областей, вошедших в состав России.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Reuters: взрывы на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Валлийцы выступили с призывом отделиться от Великобритании
Милиция ЛНР задержала корректировщицу огня ВСУ, которой грозит 20 лет тюрьмы