Генеральный директор МАГАТЭ едет в Москву и Киев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Киев и Москву на следующей неделе. На данный момент на Запорожской АЭС работают два сотрудника агентства по атомной энергетике.

Гросси сообщил, что ведет консультации с Россией и Украиной по поводу создания вокруг станции зоны ядерной защиты и безопасности. Ранее он возглавил миссию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.

Агентство призвало обеспечить безопасность станции и прекратить боевые действия возле нее. Однако пока решить этот вопрос не удается.

На днях стало известно, что электрический кабель станции поврежден в результате взрыва наземной мины. Повреждения зафиксированы также в трансформаторе напряжения шестого блока.