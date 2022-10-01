Генеральный директор МАГАТЭ едет в Москву и Киев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Киев и Москву на следующей неделе. На данный момент на Запорожской АЭС работают два сотрудника агентства по атомной энергетике.
Гросси сообщил, что ведет консультации с Россией и Украиной по поводу создания вокруг станции зоны ядерной защиты и безопасности. Ранее он возглавил миссию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.
Агентство призвало обеспечить безопасность станции и прекратить боевые действия возле нее. Однако пока решить этот вопрос не удается.
На днях стало известно, что электрический кабель станции поврежден в результате взрыва наземной мины. Повреждения зафиксированы также в трансформаторе напряжения шестого блока.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Reuters: взрывы на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Валлийцы выступили с призывом отделиться от Великобритании
Милиция ЛНР задержала корректировщицу огня ВСУ, которой грозит 20 лет тюрьмы