Валлийцы выступили с призывом отделиться от Великобритании
В столице Уэльса Кардиффе несколько тысяч человек демострантов вышли на улицы, призывая к независимости.
Митингующие прошлись по улицам Кардиффа с флагами и плакатами с лозунгами за независимость.
Среди участников находился актер Джулиан Льюис Джонс, который недавно снялся в сериале "Дом дракона". Актер обратился к демонстрантам с речью.
Такой же митинг, собравший больше 8000 человек, прошел этим летом на севере Уэльса в городе Рексем.
Власти Уэльс ранее заявляли, что их заставляют выделять средства на финансирование Украины, несмотря на множество внутренних социальных и экономических проблем в регионе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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