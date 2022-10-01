Валлийцы выступили с призывом отделиться от Великобритании

В столице Уэльса Кардиффе несколько тысяч человек демострантов вышли на улицы, призывая к независимости.

Митингующие прошлись по улицам Кардиффа с флагами и плакатами с лозунгами за независимость.

Среди участников находился актер Джулиан Льюис Джонс, который недавно снялся в сериале "Дом дракона". Актер обратился к демонстрантам с речью.

Такой же митинг, собравший больше 8000 человек, прошел этим летом на севере Уэльса в городе Рексем.

Власти Уэльс ранее заявляли, что их заставляют выделять средства на финансирование Украины, несмотря на множество внутренних социальных и экономических проблем в регионе.