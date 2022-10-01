Reuters: взрывы на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана

Авария на «Северных потоках» стала причиной, вероятно, крупнейшего из зарегистрированных выбросов метана.

1 октября международное новостное агентство Reuters, ссылаясь на Программу ООН по окружающей среде, рассказало о возможном ущербе от утечки метана на газопроводе «Северный поток» для экологии, заявив, что утечка газа в Балтийском море может быть крупнейшей из зарегистрированных выбросов метана.

Обозреватели агентства утверждают, что на спутниковых снимках отчётливо виден шлейф высококонцентрированного метана, нанёсший огромный ущерб экологии и значительно ускоривший процесс глобального потепления.