Reuters: взрывы на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана
Авария на «Северных потоках» стала причиной, вероятно, крупнейшего из зарегистрированных выбросов метана.
1 октября международное новостное агентство Reuters, ссылаясь на Программу ООН по окружающей среде, рассказало о возможном ущербе от утечки метана на газопроводе «Северный поток» для экологии, заявив, что утечка газа в Балтийском море может быть крупнейшей из зарегистрированных выбросов метана.
Обозреватели агентства утверждают, что на спутниковых снимках отчётливо виден шлейф высококонцентрированного метана, нанёсший огромный ущерб экологии и значительно ускоривший процесс глобального потепления.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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