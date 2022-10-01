Военный эксперт объяснил, зачем российские войска ушли из Красного Лимана

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью РЕН ТВ рассказал, что российские войска были отведены от Красного Лимана с определенной целью.

По его словам, такие действия позволяют российским войскам изматывать противника, истощать его резервы. При этом он уточнил, что военные РФ не уходят в тыл.

Кнутов поясняет, что сейчас российские войска принимают оборону на новых рубежах, что является весьма важной задачей на данном этапе.

Эксперт убежден, что после пополнения резервов российские военные смогут вернуть эти земли и освободить их от ВСУ. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что военные отошли на более выгодные позиции.