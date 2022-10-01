Западные санкции помогли России увеличить доходы

Американский сенатор от Луизианы Билл Кэссиди заявил, что многочисленные санкции запада не оказали заметного влияния на российскую экономику.

Более того, Россия даже увеличила доходы, поскольку цены на энергоносители заметно выросли. Сенатор считает, что страна и дальше сможет поддерживать свою экономику за счет доходов, полученных от продажи газа и нефти.

Страны Запада ввели против России уже семь пакетов санкций. Сейчас идет обсуждение восьмого пакета, однако государства Евросоюза не могут прийти к единому решению.

Новые санкции будут введены в связи с присоединением к России Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.