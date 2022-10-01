Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить с рабочим визитом Москву и Киев
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить с рабочим визитом Москву и Киев для обсуждения создания охранной зоны ядерной и физической безопасности ЗАЭС.
1 октября пресс-служба Международного агентства по атомной энергии сообщила о том, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится с рабочим визитом в Москву и Киев.
Отмечается, что целью поездки Гросси, обеспокоенного ситуацией на на Запорожской АЭС, является обсуждение вопросов создания охранной зоны ядерной и физической безопасности атомной станции в Энергодаре, которая подвергается периодическим обстрелам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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