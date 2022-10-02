Словакия ввела пограничный контроль на границе с Венгрией
Словакия ввела пограничный контроль на границе с Венгрией. Эта мера действует на четырех приграничных участках.
Словацкие власти объясняют такие действия резким ростом количества нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Большинство из них проникают в страну через Венгрию.
Пресс-секретарь словацкого МВД Зузана Элиашова отметила, что мигранты приезжают также из Сербии. Они пытаются проникнуть в Западную Европу, в первую очередь, в Германию.
По ее словам, среди нелегальных беженцев преобладают граждане Сирии. У многих из них есть родственник в Германии. Только за 30 сентября на границе Словакии было задержано 222 мигранта.
Опубликовано: Светлана Репина
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