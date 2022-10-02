Российский космонавт Анна Кикина приехала во Флориду перед полетом на МКС

Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной прибыл в Космический центр им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

5 октября с этой площадки стартует корабль Crew Dragon компании SpaceX, который отправится на Международную космическую станцию.

Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит в космос по совместной программе НАСА и Роскосмоса. Она проходила подготовку в США с 9 сентября.

Кроме Кикиной на МКС отправятся Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Россиянка заявила, что с теплотой относится к остальным членам экипажа и готова к совместной работе с ними ради общего блага.