Российский космонавт Анна Кикина приехала во Флориду перед полетом на МКС
Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной прибыл в Космический центр им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
5 октября с этой площадки стартует корабль Crew Dragon компании SpaceX, который отправится на Международную космическую станцию.
Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит в космос по совместной программе НАСА и Роскосмоса. Она проходила подготовку в США с 9 сентября.
Кроме Кикиной на МКС отправятся Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Россиянка заявила, что с теплотой относится к остальным членам экипажа и готова к совместной работе с ними ради общего блага.
Опубликовано: Светлана Репина
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