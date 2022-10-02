В Херсоне прогремело не менее 7 взрывов

В небе над Херсоном прогремело не менее семи воздушных взрывов, вероятно, работает ПВО.

В воскресенье ночью, 2 октября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что в небе над Херсоном были слышны звуки не менее чем семи воздушных взрывов.

Репортёр РИА утверждает, что несмотря на характерные для взрывов звуки, в небе над административном центре Херсонской области нет следов работы системы противовоздушной обороны.