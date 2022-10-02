Экс-солистке «Тату» Лене Катиной пришлось делать операцию из-за диеты
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала журналистам, что в юности была недовольна своим видом и часто сидела на различных диетах.
Однажды дело дошло до того, что певица вообще перестала есть. Она надеялась улучшить свою фигуру, но вместо этого оказалась на операционном столе.
Из-за голодания ее мучили головные и желудочные боли, несколько раз она падала в голодные обмороки. Затем у девушки нашли камень в желчном пузыре.
В результате в 20 лет ей удалили желчный пузырь. Теперь Катина не экспериментирует со своим организмом и старается придерживаться правил здорового питания. Она говорит, что любит себя такой, какая есть.
Опубликовано: Светлана Репина
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