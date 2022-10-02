Ксения Бородина возмутилась бегством мужчин от мобилизации

В социальных сетях поклонники задали Ксении Бородиной вопрос о ее отношении к частичной мобилизации и убегающим от нее мужчинам.

Артистка сказала, что такое бегство вызывает у нее только негативную реакцию. По ее словам, представителям сильного пола не следует вести себя подобным образом.

Бородина напомнила, что мужчина всегда должен оставаться опорой, даже если ему страшно. И он не должен показывать свой страх маме, жене или дочери.

По мнению Ксении, убегать и оставлять своих женщин тут – это недостойно. Но она понимает молодых ребят, которые в 18 лет еще не готовы к суровым военным испытаниям, и поэтому покидают страну.