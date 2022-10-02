Прощание с Борисом Моисеевым пройдет 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища
Гражданская панихида по российскому певцу Борису Моисееву состоится 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища.
Новостное агентство РИА, со ссылкой на достоверный источник, сообщило о том, что прощание с российским эстрадным певцом белорусского происхождения Борисом Моисевым состоится 2 октября в 12:00 по мск в траурном зале Троекуровского кладбища.
Отмечается, что после завершения церемонии гражданской панихиды Моисеев, ушедший из жизни после третьего инсульта 27 сентября, будет похоронен на 21 участке Троекуровского кладбища.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Прощание с Борисом Моисеевым пройдет 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища
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