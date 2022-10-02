Виктория Бэкхем простила своей невестке обидный поступок

В рамках недели моды в Париже состоялся модный показ Виктории Бэкхем. Поддержать ее пришли не только муж Дэвид, но и сын с женой Николой, которая была в ссоре с Викторией.

Причиной раздора стало платье, которое Никола надела на собственную свадьбу. Оно было от Valentino Couture, а не от известного бренда будущей свекрови девушки.

Это сильно обидело Викторию. Она перестала общаться с Николой в соцсетях, ставить лайки постам, комментировать фотографии. Сама Никола утрвеждала, что с удовольствием надела бы платье от Victoria Beckham, но будущая свекровь перестала выходить на связь.

Парижский показ завершился семейными объятиями. Это говорит о том, что Виктория больше не злится на Николу и простила ее.