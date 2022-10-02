Валентин Юдашкин появился на публике, несмотря на тяжелую болезнь

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на турнир «Шахматные звезды-2022», хотя многие СМИ писали и значительном ухудшении его состояния. Модельер не был поход на больного старика.

Он активно общался с журналистами, излучал позитив и явно был в хорошем настроении. Он также жестикулировал достаточно бурно. Было очевидно, что Юдашкин не носит парик, несмотря на слухи.

При этом модельер проявил заботу о своем здоровье, соблюдая дистанцию. Когда он находился рядом с людьми, надевал маску.

В 2016 году у Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание. В результате лечения у него наступила ремиссия.