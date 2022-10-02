Валентин Юдашкин появился на публике, несмотря на тяжелую болезнь
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на турнир «Шахматные звезды-2022», хотя многие СМИ писали и значительном ухудшении его состояния. Модельер не был поход на больного старика.
Он активно общался с журналистами, излучал позитив и явно был в хорошем настроении. Он также жестикулировал достаточно бурно. Было очевидно, что Юдашкин не носит парик, несмотря на слухи.
При этом модельер проявил заботу о своем здоровье, соблюдая дистанцию. Когда он находился рядом с людьми, надевал маску.
В 2016 году у Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание. В результате лечения у него наступила ремиссия.
Опубликовано: Светлана Репина
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