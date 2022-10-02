Мэр Воркуты заявил, что часть добровольцев идут на СВО из-за «пиления» жен

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников рассказал о том, почему некоторые россияне отправляются на СВО в качестве добровольцев.

2 октября глава Воркуты Ярослав Шапошников в своём пресс-релизе заявил о том, что 10% от общего числа желающих попасть попасть на военную службу в зоне специальной военной операции на Украине, отправляются в Донбасс из-за того, что дома «пилят» жёны.

Шапошников призвал всех женщин России любить своих мужей, чтобы они шли на фронт не «ради смены обстановки» из-за непрекращающихся семейных неурядиц, а лишь из чувства долга перед Отечеством.