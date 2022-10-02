Лена Миро назвала причину стремительного отъезда Пугачевой в Израиль
На днях стало известно, что Алла Пугачева улетела из России в Израиль без намерения вернуться. Со дня ее возвращения в РФ прошло всего около месяца.
Блогер Лена Миро рассказала о своей версии этого отъезда, который удивил многих. Она написала, что Пугачева просто поняла: она больше никому не нужна в России.
Миро уверена, что время певицы давно ушло, и она это чувствует. Она также считает, что Пугачева, вернувшись из Израиля, хотела остаться в стране.
Но за месяц Пугачева якобы поняла, что ни концертов, ни гастролей у нее здесь уже не будет. После чего решила уехать из России навсегда и даже продать свой роскошный замок в деревне Грязь.
Лена Миро рассуждает о том, что время каждого артиста рано или поздно проходит. Но ее удивляет, что Пугачева поняла это только через месяц.
Опубликовано: Светлана Репина
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