Лена Миро назвала причину стремительного отъезда Пугачевой в Израиль

На днях стало известно, что Алла Пугачева улетела из России в Израиль без намерения вернуться. Со дня ее возвращения в РФ прошло всего около месяца.

Блогер Лена Миро рассказала о своей версии этого отъезда, который удивил многих. Она написала, что Пугачева просто поняла: она больше никому не нужна в России.

Миро уверена, что время певицы давно ушло, и она это чувствует. Она также считает, что Пугачева, вернувшись из Израиля, хотела остаться в стране.

Но за месяц Пугачева якобы поняла, что ни концертов, ни гастролей у нее здесь уже не будет. После чего решила уехать из России навсегда и даже продать свой роскошный замок в деревне Грязь.

Лена Миро рассуждает о том, что время каждого артиста рано или поздно проходит. Но ее удивляет, что Пугачева поняла это только через месяц.